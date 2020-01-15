banner314

banner325

Son Dakika

Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı 

GENEL 15.01.2020, 14:34
3
Usta oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı 

Müge YARIMBATMAN - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, ()  - İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı.
İki yıldır KOAH tedavisi gören Recep Aktuğ (65) dün hayatını kaybetti. Aktuğ için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktuğ'un ailesi, yakınları ve şarkıcı Candan Erçetin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Kızmaz, müzisyen Baha Boduroğlu ile birçok kişi katıldı. 
Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ ve eşi Gül Aktuğ taziyeleri kabul etti. Gül Aktuğ, eşinin tabutunun başında "Arkandan çok ağladım senin" dedi
Recep Aktuğ'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"O KURTULDU DA BEN NE YAPACAĞIM" 
Recep Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, "Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki. KOAH tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum" dedi.

"ÇOK NEŞELİ, BABACAN BİR ABİMİZDİ" 
Aktuğ'un dizide oğlunu canlandıran oyuncu arkadaşı İlker Kızmaz ise, "Son bir senedir zor bir dönem geçirdi. Allah geride kalanlara sabır versin. Çok neşeli, keyifli, babacan bir abimizdi. Abi gibiydi" diye konuştu.

"SEVİLEN BİR SANATÇIYDI" 
Aktuğ'un ablası Esin Aktuğ Seçkin de, "Ben en büyük ablasıyım. Çok canımızı yaktı. Çok seviyoruz onu, o bizim canımız. Bir senedir KOAH tedavisi görüyordu, kurtaramadık. Orada rahat etsin inşallah. Yapacak bir şeyimiz yok, onu hala seveceğiz. Sağ olsun bütün sanat camiası da ilgilendi. Sevilen bir sanatçıydı" ifadelerini kullandı.

"BİR MÜZİSYENİ YİTİRMEK BİR AĞACI KESMEK GİBİDİR" 
Müzisyen Baha Boduroğlu ise, "Türkiye çok iyi yorumcusunu yitirdi. Sesi ve stiliyle gerçekten büyük bir eksikliği tamamlamıştı. Bir müzisyeni yitirmek bir ağacı kesmek gibidir toplumlarda. Onun için içimiz kan ağlıyor, başımız sağ olsun" dedi. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:19
Öğle 13:19
İkindi 15:46
Akşam 18:08
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3