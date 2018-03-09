İstanbul,() Felç tedavisi gören usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Sultangazi'de özel bir hastanede felç tedavisi gören Yazgan 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazgan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti
İstanbul,() Felç tedavisi gören usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Sultangazi'de özel bir hastanede felç tedavisi gören Yazgan 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle hastanenin yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım...
09 Mart 2018 Cuma 00:46
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