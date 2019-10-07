Üsküdar ve Fatih'te elektronik sigara operasyonu
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ÜSKÜDAR ve Fatih'te yapılan elektronik sigara operasyonunda 1620 elektronik sigara ve 10 bin 250 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık...
Çağatay KENARLI İSTANBUL, () ÜSKÜDAR ve Fatih'te yapılan elektronik sigara operasyonunda 1620 elektronik sigara ve 10 bin 250 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Uzakdoğu ve Çin'den yasadışı yollardan getirilen elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Üsküdar Çengelköy'de bulunan bir evde ve Fatih Hobyar Mahallesi'nde bir adrese 27 Eylül'de baskın düzenledi.
Operasyonda Ahmet Ş.(64) ve Celil Ş.(31) yakalanarak gözaltına alındı. 2 adreste yapılan aramalarda 1620 elektronik sigara ile 10 bin 250 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık talimatıyla haklarında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.
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