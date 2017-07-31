Üsküdar'da yol çöktü (1)

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmadı.
(FOTOĞRAF)
Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmadı. (FOTOĞRAF)
31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:33
Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() Üsküdar Çamlıca tepesine çıkan yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir otomobil oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmadı.
(FOTOĞRAF)
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