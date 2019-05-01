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Üsküdar'da yangın paniği; hamile kadın dumandan etkilendi

   Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() ÜSKÜDAR'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede yaşayanlar gözyaşlarına boğulurken, dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın...

Üsküdar'da yangın paniği; hamile kadın dumandan etkilendi

 

 Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,() ÜSKÜDAR'da 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dairede yaşayanlar gözyaşlarına boğulurken, dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Durbali Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı bir binanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede duman ve alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Paniğe neden olan  yangında dairede yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Yangında 7 aylık hamile Şerife Öz dumandan hafif şeklide etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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