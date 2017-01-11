Üsküdar'da villada yangın

Ramazan EĞRİ / İstanbul,() ÇAMLICA Tepesi'nde villada çıkan yangına itfaiye yolların karla kaplı olması nedeniyle güçlükle müdahale edebildi. Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.

Üsküdar Çamlıca Tepesi'ndeki lüks villda çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri yolların karla kaplı olması nedeniyle yangın yerine yaya olarak ulaşıp müdahale etti.Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.



Üsküdar Kısıklı Çamlıca Caddesi, Turistlik Çamlıca Sokak üzerindeki villada saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Villanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gele itfaiye ekipleri yolların karla kaplı olması sebebiyle yangın yerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine takviye ekip istemesi üzerine Üsküdar ve Ümraniye müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan itfaiye araçlarının olay yerine gidebilmesi için kar küreme ve dozer ekipleri gönderildi. Dozerin yolu açmasının ardından yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)