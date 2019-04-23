Üsküdar'da trafik magandalarının tehlikeli hareketleri kamerada

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , () ÜSKÜDAR'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. Bir sokaktan caddeye drift yaparak çıkan iki otomobil cadde üzerinde bir süre drift yaptı. Arkadaki otomobil park halindeki bir başka otomobile çarpacakken son anda durabildi. Tüm bu yaşananlar ise arkadaki otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(FOTOĞRAF)