Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Üsküdar'da taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'da taksiyle çarpışan motosikletli trafik polisinin ayağı kırıldı. Ayağı kırılan polis hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza saat 11.30...

Üsküdar'da taksiyle çapışan motosikletli polisin ayağı kırıldı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'da taksiyle çarpışan motosikletli trafik polisinin ayağı kırıldı. Ayağı kırılan polis hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza saat 11.30 sıralarında Altunizade, Kalfaçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta seyir halinde olan motosikletli polis ile Hakan Gökhan yönetimindeki 34 TFZ 29 plakalı taksi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada polis yaralanırken, taksi sürücüsü Gökhan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan polise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı polis daha sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi sürücüsü Hakan Gökhan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328