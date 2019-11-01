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Üsküdar'da metruk binada çökme meydana geldi
ÜSKÜDAR'da metruk bir binada çökme meydana geldi. Üsküdar Sümbülzade Sokak'ta metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri saat 15.30 sıralarında çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine...
GENEL 31.10.2019, 18:21 31.10.2019, 18:28
ÜSKÜDAR'da metruk bir binada çökme meydana geldi.
Üsküdar Sümbülzade Sokak'ta metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri saat 15.30 sıralarında çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bina çevresinde çalışma başlattı. Ahşap binanın önünde park halinde olan iki araçta çökme nedeniyle hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)
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