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Üsküdar'da korkunç kaza: Otomobil ile duvar arasında sıkıştı

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kadına çarparak duvara sıkıştırdı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza...

Üsküdar'da korkunç kaza: Otomobil ile duvar arasında sıkıştı

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kadına çarparak duvara sıkıştırdı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza  Yavuztürk mahallesinde meydana geldi. Sürücü Şükran Ç.  henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 79 yaşındaki Sare Özkeleş'e çarptı. Yaşlı kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)



 

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