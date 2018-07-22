Üsküdar'da imam nikahlı eşini öldüren adam tutuklandı

Yüksel KOÇ / İstanbul ()-Üsküdar'da 11 yıllık imam nikahlı eşi G.K.'yı boğazını sıkarak öldüren S.B., "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı. Dün Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nden 11 yıllık imam nikahı eşi G.K.'nın boğazını sıkarak öldürdükten sonra firar eden S.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. G.K.'dan 9 ve 11 yaşlarında iki çocuğu olan S.B., emniyet işlemlerinin ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

'EŞİMİN BOĞAZINI SIKARKEN AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Emniyet sorgusunda susma hakkını kullanan S.B., savcılık sorgusunda ifade vermeyi kabul etti. Olay günü eşinin sabah saat 05.00'da eve geldiği için aralarında tartışma çıktığını savunan S.B., "Eve geç gelmesi nedeniyle tartıştık. Telefonlarıma yanıt vermemişti" dedi. Tartışma sırasında eşinin kendisine hakaret ettiğini savunan S.B., "Ben de öfkelendim ve eşimin boğazını iki elimle tuttum. Çok öfkeli olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ne kadar süre eşimin boğazını sıktığımı hatırlamıyorum. Eşimin bayıldığını fark edince dışarı çıktım. Ben eşimin boğazını sıkarken amacım öldürmek değildi. İki çocuğum diğer odada uyuyorlardı" dedi.

'BEN EŞİMİ SEVİYORDUM, EŞİM DE BENİ SEVİYORDU'

Evden çıktıktan sonra kendisine ait işyerine gittiğini söyleyen S.B., "Kendime geldikten sonra eşimin durumunu merak ettim. Tekrar eve gittim. Eşim yatak odasında kanepenin üstünde sırt üstü yatıyordu. Elimi eşimin karın kısmına dokundurdum, soğukluk hissedince öldüğünü anladım. Tekrar evden ayrıldım, abimi aradım ve durumu anlattım. Bir kaç aydır eşim eve geç geliyordu, sebebini sorduğumda bana hakaret ediyordu. Eşimin eve geç gelmesi ile ilgili olarak çevreden bazı olumsuz dedikodular duyuyordum. Ben eşimi seviyordum, eşim de beni seviyordu. Ben üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Bu olay sebebiyle pişmanım. Keşke bu durum yaşanmasaydı" dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından sorgusu yapılan S.B., "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, tahrik altında suçu işlediğini ve pişman olduğunu söyleyen S.B., tutuksuz yargılanmayı talep etti. Mahkeme, S.B.'nin atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.