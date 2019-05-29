Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye ediliyor (1)

Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. (FOTOĞRAF)
29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:35
Ramazn EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:35
|05:29
|13:06
|17:05
|20:34
|22:19