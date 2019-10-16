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Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın (1)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı...
GENEL 16.10.2019, 12:28
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Üsküdar Ünalan'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
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