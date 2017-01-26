Üsküdar'da 4 katlı binada yangın (2)

Ramazan EĞRİ-Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangın itfaiye erleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Üsküdar Murat Reis Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada saat 22.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede alt katlara sıçradı. Tavan ve zemin kısmı ahşaptan olan binanın üst kısmını alevler kaplarken yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye erleri yan binaların balkonlarına çıkarak müdahalesini sürdürdü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

YANAN DAİREDE TEK KİŞİ YAŞIYORDU

Yanan dairede bir kişinin tek başına yaşadığı öğrenildi. Görgü tanıkları, yangını hemen fark eden vatandaşların binayı kısa sürede terk ettiğini söylediler. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiyenin kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)