Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...

Üsküdar'da 4 katlı bina alev alev yandı

ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı.

ÜSKÜDAR'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangında alevler binanın üst kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Üsküdar'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede dairelere sıçrayan yangın itfaiye erleri tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Üsküdar Murat Reis Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada saat 22.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede alt katlara sıçradı. Tavan ve zemin kısmı ahşaptan olan binanın üst kısmını alevler kaplarken yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler, sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye erleri yan binaların balkonlarına çıkarak müdahalesini sürdürdü. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

YANAN DAİREDE TEK KİŞİ YAŞIYORDU

Yanan dairede bir kişinin tek başına yaşadığı öğrenildi. Görgü tanıkları, yangını hemen fark eden vatandaşların binayı kısa sürede terk ettiğini söylediler. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiyenin kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.


(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 4 katlı binada yangın (3)
(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 4 katlı binada yangın (3)
(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 4 katlı binada yangın (2)
(Görüntülü Haber) Üsküdar'da 4 katlı binada yangın (2)
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.