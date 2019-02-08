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Uşak Valisi Kocabıyık'tan kenevir üretimi değerlendirmesi

Kadir ÖZEN/UŞAK, () - UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, kenevir yetiştirilebilecek iller arasında yer alan Uşak'ın, planlanan üretim modeliyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Uşak Valisi Kocabıyık başkanlığında,...

Uşak Valisi Kocabıyık'tan kenevir üretimi değerlendirmesi

Kadir ÖZEN/UŞAK, () - UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, kenevir yetiştirilebilecek iller arasında yer alan Uşak'ın, planlanan üretim modeliyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.
Uşak Valisi Kocabıyık başkanlığında, kentin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kenevir üretimine izin verilen iller arasında yer alması dolayısıyla toplantı düzenlendi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Uşak'ta kenevir yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ziraat Mühendisi Çayhan Şentürk, toplantıdaki katılımcılara kenevirin sistematik yapısı, kullanım alanları, kenevir yetiştiriciliği ve ülkedeki durumu, Tarım ve Orman Müdürlükleri'nce izinlendirilmesi ile ekonomik önemi konularında sunum yaptı.
Toplantıyı değerlendiren Vali Kocabıyık, kenevir yetiştirmeye elverişli iller arasında yer alan Uşak'ta üretime başlanmasıyla kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını, düzenlenen toplantıyla yasal düzenlemelerin ele alınarak, ilgili birimler arasında koordinasyon için görüşmeler yapıldığını kaydetti. Kenevir yetiştiriciliği konusunda Uşak Üniversitesi ile de karşılıklı iletişim halinde olunacağı belirtildi.
Vali Funda Kocabıyık başkanlığında düzenlenen toplantıya Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, vali yardımcıları Meral Batı Demirbaş ve Muammer Balcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, ziraat mühendisi Çayhan Şentürk ve Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.

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