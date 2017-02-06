Uşak Valiliği: Vali Okur'un Bylock kullandığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor

UŞAK Valiliği, son günlerde sosyal medya üzerinden Vali Ahmet Okur'a yönelik FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek yazılı açıklama yaptı.Uşak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Özellikle bilinmelidir ki ilimizde yürüttüğümüz FETÖ/PDY'ye yönelik mücadeleyi sulandırmayı, kamuoyunu yanıltmayı, eksik ve yanlış bilgilerle ters algı oluşturarak halkımızı yönlendirmeyi amaçlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden organize edilen adeta bir terör örgütü gibi faaliyet gösteren ve bu amaca hizmet eden kampanyalar amacına ulaşamayacağı gibi kararlılığımızı da kesinlikle etkileyemeyecektir. Ülkemizin geleceği için son derece önemli olan anayasa değişikliği referandumu sürecinde halkımızın zihnini karıştırmak ve olumsuz bir tablo oluşturmak amaçlı bu tür girişimler ve karalama kampanyaları insanımızın inançlı kararlılığı sayesinde mutlaka akim kalacak, amacına ulaşamayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da terör örgütlerinin tüm hücreleri bertaraf edilene, ilimizde de en ufak bir tehdit unsuru kalmayana kadar kolluk birimlerimiz, yargı kuruluşlarımız ve halkımızla beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu süreci sekteye uğratmak amacıyla tarafım ve ilgili kurumlara yönelik tüm karalama çalışmalarını yakından takip ediyor ve kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz, 17/25 Aralık ve öncesinde başlayan süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu mücadeleyi sükunet, takdir ve minnet duygularıyla takip etmektedir. Bu mücadelede ön planda olan başta yargı mensuplarımız olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm terör örgütlerine yönelik aynı kararlılıkla devam edecek mücadelemizden sözde endişesi olan çevreler şunu bilmelidir ki bizim bu mücadelede rehberimiz; sayın devlet büyüklerimizin liderlik ve kararlılıkları ile aziz milletimizin destekleri ve yanımızda hissettirdikleri büyük güçtür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."FOTOĞRAF