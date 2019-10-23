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Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (3)
TEKLİ KOLTUĞA YANICI MADDE DÜŞMÜŞ Uşak'ta baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin de ağır yaralı olarak kurtulduğu yangın faciasının yaşandığı evde itfaiye inceleme yaptı. İncelemede, evin bir odasında bulunan tekli koltuğun üzerine...
GENEL 23.10.2019, 16:10
TEKLİ KOLTUĞA YANICI MADDE DÜŞMÜŞ
Uşak'ta baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin de ağır yaralı olarak kurtulduğu yangın faciasının yaşandığı evde itfaiye inceleme yaptı. İncelemede, evin bir odasında bulunan tekli koltuğun üzerine sigara izmariti olduğu düşünülen yanıcı bir madde düştüğü, koltuğun malzemelerinin yavaşça tutuştuğu, ardından çıkan yoğun dumanın strafor tavan kaplama malzemelerini erittiği, böylelikle dumanın yoğunluğunun daha da arttığı ve evi karbonmonoksit gazının sardığı belirlendi.
Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()
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