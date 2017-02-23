Uşak'ta torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta polisin 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 21 Şubat'ta, torbacı olarak bilinen sokakta uyuşturucu madde satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda M.D (30), S.V (30), G.D (38), A.T (20), M.D (36), G.A (36) ve S.G (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda 22 gram bonzai, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1380 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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