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Uşak'ta taşımalı eğitme kar tatili

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta kar yağışı nedeniyle 255 köy yolu kapanırken, taşımalı sistemle eğitim veren okullar, yarın bir gün süreyle tatil edildi.  Uşak ve ilçelerinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı,...

Uşak'ta taşımalı eğitme kar tatili

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta kar yağışı nedeniyle 255 köy yolu kapanırken, taşımalı sistemle eğitim veren okullar, yarın bir gün süreyle tatil edildi. 
Uşak ve ilçelerinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu. 255 köy yolu kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 7 bıçaklı kamyon, iki tuz serici kamyon, 12 greyder, 3 dozer, 4 yükleyici ve 60 personelle köylerde yol açma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. Şehir merkezine ise, ana arterler ve sokaklarda 447 belediye personeli, 2 tuz serici kar kürüme aracı, 52 kamyon, 24 kepçe, 3 greyder, 5 traktörle 250 ton tuz kullanarak yolları ulaşıma açtı. Karayolları ekipleri de zaman zaman kapanan Uşak-İzmir, Uşak-Ankara ve Uşak-Denizli karayollarını açıp, tuzlama çalışması yapıyor. 
TAŞIMALI MERKEZİ OKULLAR 1 GÜN TATİL
Uşak Valiliği, öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, il genelinde ve ilçelerde özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının yarın, bir gün gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarda ise eğitim ve öğretime devam edileceği belirtildi.

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