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Uşak'ta PKK operasyonunda 2 tutuklama

UŞAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası...

Uşak'ta PKK operasyonunda 2 tutuklama
UŞAK'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında daha önceden işlem yapılan M.Ş.K.'nin (28), örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra tekrar Uşak'a gelerek örgütsel toplantı ve faaliyetler düzenlediğini ayrıca örgüte eleman kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirledi. Harekete geçen polis, M.Ş.K. ile aynı evde kalan, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet gösterirken kapatılan ildeki bir derneğin başkanlığını yaptığı tespit edilen M.A.'yı (22), 2 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldı. M.Ş.K. ve M.A.'nın kaldığı evde arama yapan polis, şüphelilere ait olduğu anlaşılan yasaklama ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile örgütsel içerikli dijital malzemeler ele geçirdi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan M.Ş.M. ve M.A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.Ş.K.'nın, geçen yıl 21 Ağustos'ta Bingöl kırsalında güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgüt mensuplarına ait dokümanlardan, 2015'te terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığının belirlediği ifade edildi.

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