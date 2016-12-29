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Uşak'ta okullarda kar tatili

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta dün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bugün tatil edildi. Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava...

Uşak'ta okullarda kar tatili

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta dün öğleden sonra başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde okullar bugün tatil edildi.
Uşak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 29 Aralık 2016 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.
Valilik açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bugün için idari izinli sayılacağı belirtildi.

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