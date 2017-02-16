Uşak'ta FETÖ şüphelisi 13 müftülük görevlisi adliyede

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı belirlenen ve daha önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen 6'sı kadın 13 müftülük görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 9 Şubat'ta, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, 'ByLock' sistemini kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen, aralarında imam, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerinin bulunduğu 6'sı kadın 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından 13 müftülük görevlisi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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