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Uşak'ta FETÖ davası sanıklarının şirketlerine kayyum

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, FETÖ/PDY yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verildi. Uşak Cumhuriyet Savcılığı, Uşak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY davası kapsamında...

Uşak'ta FETÖ davası sanıklarının şirketlerine kayyum

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK'ta, FETÖ/PDY yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.
Uşak Cumhuriyet Savcılığı, Uşak 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY davası kapsamında yargılaması süren, örgütün bürokrasi imamı olduğu iddia edilen işadamı Hazim Sesli ve Uşak OSB eski başkanı Ali Yıldırım'la birlikte tutuklu ve firari toplam 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme talebi reddedince Savcılık, Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
Savcılığın talebini değerlendiren Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı ara kararın kaldırılmasına, 32 kişinin ortağı olduğu şirketlerdeki paylarının yönetimi ve temsili için Kanun Hükmündeki Kararnameler, CMK 133 maddesi gereğince, Tasarruf ve Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

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