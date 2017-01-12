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Uşak'ta eğitime 2 gün kar tatili

UŞAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ve yarın tatil edildi. Uşak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan...

Uşak'ta eğitime 2 gün kar tatili
UŞAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ve yarın tatil edildi.
Uşak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel rehabilitasyon merkezleri, öğrenci etüt merkezleri ve özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının bugün öğleden sonra bugün ve yarın tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri bugün öğleden sonra ve yarın idari izinli sayılacaklardır. Soğuk hava ve buzlanmaya karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

 

 

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