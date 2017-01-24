Uşak'ta 25 polis FETÖ'den tutuklandı

UŞAK merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 emniyet personelinden 25'i tutuklandı. 1 Emniyet Müdürü ve bir polis memuru adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 komiser yardımcısının adliyedeki işlemleri sürüyor.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, geçen 13 Ocak'ta, Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 emniyet müdürü, 2 komiser, 7 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 13 polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek dün adliyeye sevk edildi.Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4 emniyet müdürü, 2 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 12 polis memuru tutuklandı. 1 Emniyet müdürü ve 1 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 komiser yardımcısının ise adliyedeki işlemleri sürüyor.