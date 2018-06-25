Uşak'ta 2 AK Parti, CHP 1 milletvekili kazandı (2)

MİLLETVEKİLLERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Uşak'ı mecliste 2 AK Parti ile 1 CHP milletvekili temsil edecek. Resmi olmayan sonuçlara göre 27'nci dönem milletvekillerinin özgeçmişleri şöyle:

Mehmet Altay (AK Parti): 1972'de Uşak'ın Ulubey ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ön Lisans Bölümünü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Uşak'ta serbest avukat olarak çalıştı. 24, 25, 26. dönemlerde Uşak milletvekili seçildi. 24. dönemde TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 26. Dönem İçişleri Komisyonu Üyesi, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi ve sözcüsü oldu. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Mehmet Altay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İsmail Güneş (AK Parti): 1967'de Uşak'ın Eşme ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Ahmetler Beldesbi'nde bitirdi. Lise eğitimini Isparta Yalvaç Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mardin'de 2 yıl görev yaptıktan sonra, 1991-1995 yılları arasında Kulak Burun Boğaz ihtisası yaptı. 1996-2005 yılları arasında Uşak SSK Hastanesi'nde KBB Uzmanı olarak çalıştı. 2009-2011 yılları arası Uşak Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptı. 2011-2015 yılları arasında 24. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili olan Güneş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Özkan Yalım (CHP): 29 Aralık 1969'da Uşak'ın Eşme ilçesi Köylüoğlu Köyü'nde doğdu. Lise mezunu. Uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu. Çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilen Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.