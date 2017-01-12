Uşak merkezli FETÖ operasyonuna 20 gözaltı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 20 kişi gözaltına aldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, () - UŞAK merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 20 kişi gözaltına aldı.