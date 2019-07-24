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Urla'daki 'ÇED iptal kararı' onandı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()- İZMİR'in Urla ilçesine kurulmak istenen taş ocağı için İzmir Valiliği'nce 'Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Mahalle sakinleri, ÇED'in iptali için İzmir 2'nci İdare...

Urla'daki 'ÇED iptal kararı' onandı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()- İZMİR'in Urla ilçesine kurulmak istenen taş ocağı için İzmir Valiliği'nce 'Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Mahalle sakinleri, ÇED'in iptali için İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 6'ıncı Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.
İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kadıovacık ve Balıklıova mahalleleri arasında kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. İzmir Valiliği'nin bu kararı sonrası İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nde iptal davası açan mahalle sakinleri ve çevreciler, uzun bir mücadelenin ardından, projenin iptal edilmesini sağladı. Mahkeme, krokiler üzerinden incelediği proje sahasının, zeytinliklere 3 kilometreden daha az mesafede olduğunu belirledi. Keşif yapılmasına gerek görmeyen mahkeme, 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Mahkemenin kararını Balıklıova sakinleri geçen 25 Nisan'da pişi yaparak, Kadıovacık'ta yaşayanlar ise keşkek pişirip dağıtarak kutladı. Ancak İzmir Valiliği, yerel mahkemenin kararına itiraz etti. İzmir 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararının, usul ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasının istendiği itiraz sonrası dosyayı inceleyen Danıştay 6'ncı Dairesi, temyiz edilen kararda bozma nedenlerinin hiçbirisinin bulunmadığını belirterek, usul ve hukuka uygun olduğu vurgulanan kararı onadı.
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