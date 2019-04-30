Urla'da yetişmez denilen çilek geçim kaynağı oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'in Urla ilçesinde, kadınlar belediyenin hayata geçirdiği çilek üretimi projesiyle istihdama dahil edildi. İlk zamanlar "Urla'da yetişmez" denilerek dikilmeyen çilek, artık katma değeri yüksek bir ürün haline dönüştü. 3 yıl önce yalnızca 3 üretici kadın ile başlayan projeden şimdi 43 kadın faydalanıyor. İlçede kurulan pazarlarda satılan organik çilekler, birçok evin geçimini sağlıyor. Üretici kadınlar, üründen memnun kalan tüketicinin sipariş vermeye başladığını söyledi.

İzmir'de Urla Belediyesi'nce, ilçede kadın istihdamını artırmak ve parçalanmış tarım arazilerini değerlendirmek için hayata geçirilen proje kapsamında çiftçi kadınlara, çilek fideleri dağıtıldı. 3 yıl önce başlayan projenin ilk yılında yalnızca 3 kadın başvuruda bulundu. Çiftçi kadınlar çilek üretiminden memnun kalınca, ikinci yıl ilçedeki birçok kadın, projeden faydalanmak istediklerini belirtti. 3 kişiyle başlayan proje, şimdi 43 üretici kadın ile devam ediyor.

Urla Belediyesi Tarım Birim Sorumlusu Pelin Şendağ, ilçede küçük ve parçalanmış tarım arazilerinde katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek ve kadınlara istihdam alanları yaratmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Urla'da çileğin yetişmesinin zor olacağını düşünenlerin, ilk etapta bu çalışmaya temkinli yaklaştığını anlatan Şendağ, "Biz projede ısrarcı olduk. Kısa sürede çilekten beklenilen verim ve ekonomik girdi istenilen ölçüde sağlandı" dedi.

'DÜŞÜK GELİRLİ KADINLAR PROJEDEN FAYDALANDI'

Projeden faydalanmak isteyen kadınların belediyeye başvuruda bulunduklarını, ardından başvuru yapan üreticilerin toprak analizlerinin yapıldığını ve toprağı çilek yetiştirmeye uygun olan kadınlara fide verildiğini belirten Şendağ, "Biz, talepleri alıyoruz. Çilek için başvuru yapan kadınların Urla'da ikamet etme zorunlulukları var, ayrıca çiftçi olmaları gerekiyor. Gelir durumlarına da bakılıyor. Düşük gelirli olan kadınlar, projeden faydalanıyor" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle hedeflerine ulaştıklarını aktaran Şendağ, bundan sonra farklı ürünler yetiştirmek için yeni çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

'SİPARİŞ ALDIĞIMIZ BİLE OLUYOR'

Urla'nın Torasan Mahallesi'nde yaşayan üretici kadınlardan Ayhan Kutluay (53), 2 dönümlük tarlada çilek üretimi yapıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Kutluay, daha önce biber ve patlıcan gibi ürünler yetiştirdiğini, 2 yıldır da çilek üretimiyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Cumartesi ve çarşamba günleri çilekleri topluyoruz. Eşim köyün pazarında çileğin bir kilogramını 15 liradan satıyor. Satışlarımız çok iyi. Pazara giden ürün geri gelmiyor. Üstüne sipariş bile aldığımız oluyor. Ürünlerimiz tamamen organik" diye konuştu.

'EVİMİZİN GEÇİMİNİ SATTIĞIMIZ ÇİLEKLERDEN SAĞLIYORUZ'

Evli ve 2 çocuk annesi çiftçi Semra Özçelik (56) de daha önce tarlasında domates ve patlıcan gibi ürünleri yetiştirdiklerini söyledi. Özçelik, belediyenin çilek fidesi verdiğini tesadüfen duyduğunu, daha sonra kendisinin de projeye dahil olduğunu belirterek, "Çilek, bizim daha önce hiç ekmediğimiz bir üründü. İlk ektiğimiz zaman fideler tutacak mı, tutmayacak mı diye endişe yaşadık. Meraktan geceleri uyuyamadık" dedi. Daha sonra tecrübe kazandıklarını belirten Özçelik, "Çok zahmetli bir iş ama biz keyif alarak yapıyoruz. Çilek ürettiğimiz için çok memnunuz. Ev ekonomisine katkısı gerçekten yadsınamaz. Şuanda ürettiğimiz ve sattığımız çilekten para kazanıyoruz" dedi.



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