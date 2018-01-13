Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP İstanbul İl Kongresi başladı CANLI
CHP İstanbul İl Kongresi başladı...
Binlerce Mac kullanıcısı Fruitfly ile gözetlemiş
Mac kullanıcılarını Fruitfly ile gözetlemiş
HGS'den fazla para alındığını öne sürdü
HGS'den fazla para alındığını öne...
Metin Feyzioğlu: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır
Feyzioğlu, Ülkücü Düşünce Derneği'nde konuştu

Urla'da fuel oil akan denizin yüzde 70'i temizlendi

İZMİR'in Urla İlçesi'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskeleden denize akması sonucu ortaya çıkan kirliliği temizleme çalışmalarına devam ediliyor....

Urla'da fuel oil akan denizin yüzde 70'i temizlendi
İZMİR'in Urla İlçesi'nde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ndeki yakıt tankının vanasından sızan fuel oilin, yağmur tahliye kanalıyla iskeleden denize akması sonucu ortaya çıkan kirliliği temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Suyun yüzde 70'lik bölümünün temizlendiği, balıkçı teknelerinin de yıkandıktan sonra denize açılacakları ifade edildi. Yakıtın denizde canlı ölümlerine neden olmasından korkulurken, bir karabatağın gelip avlanması, temizleme çalışmalarını yürütenleri sevindirdi.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Urla Yerleşkesi'nde ısınmada kullanılan 5.5 tonluk fuel oil tankının vanasındaki arıza, sızıntıya neden oldu. Buradan sızan yaklaşık 150 litrelik yakıt, yağmur suyu tahliye kanalıyla, Urla'da teknelerin de bağlı bulunduğu iskeleye aktı. Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine, fuel oili emmesi için özel maddeden yapılmış pedler atıldı. Bar ve pedlerin, deniz suyunu çekmediği, sadece fuel oil gibi petrol ürünlerini çekmek için özel olarak yapıldığı açıklandı. Bu yöntemle deniz yüzeyindeki kirliliğin yüzde 70'lik bölümü giderildi. Kirliliğin boyutu gözler önüne seren özel pedler, yenileri bırakılmak üzere  görevliler tarafından tekneyle toplandı.
Temizlik çalışmalarını yürüten firmanın yetkilisi Eymen Gök, kirliliğe neden olan yakıtın, özel yöntemle iskelenin iki tarafına toplanmasından sonra, balıkçı teknelerinin yıkanacağı, daha sonra da denize açılacakları bilgisini verdi.
Yakıtın denizde canlı ölümlerine neden olmasından korkulurken, bir karabatağın gelip bölgede avlanması, temizleme çalışmalarını yürütenleri sevindirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314