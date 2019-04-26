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Urla'da, eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören

İZMİR'in Urla ilçesinde, Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kazayla meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40) için Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi....

Urla'da, eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören
İZMİR'in Urla ilçesinde, Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kazayla meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40) için Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Acılı ailenin de katıldığı törende, üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olmayı hak ettiği ifade edilen Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi, toprağa verilmek üzere eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürüldü.
Urla Uzunada'daki askeri birlikte SAT komando kursiyeri teğmenlere tahrip eğitimi verildiği sırada dün, kazayla patlama meydana geldi. Patlamada, bomba tahrip öğretmeni Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut şehit oldu, Kursiyer Teğmen Yunus Emre Toraman da yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Toraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
HAVA ÜSSÜNDE UĞURLAMA TÖRENİ YAPILDI
Savcının olay yerindeki incelemesinden sonra Şehit Astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsinin ardından şehidin cenazesi, bugün silah arkadaşlarına teslim edildi.
Görevindeki üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olma hakkını elde eden 2 çocuk babası Şehit Hüseyin Bulut için Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende hazır bulunan şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet Bulut ve Zeynep Bulut ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile çok sayıda asker, aileyi yalnız bırakmadı, acılarını paylaştı. Tören birliğinin, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu getirmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Tören boyunca gözyaşı döken aile üyelerini yine Şehit Hüseyin Bulut'un silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı, özellikle çocuklarıyla yakından ilgilendi. Alanda bulunanlardan helallik alınmasından sonra ise Şehit Astsubay'ın cenazesi, askeri uçağa alındı. Aile üyeleri de aynı uçağa bindi.
Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi, defnedilmek üzere, ailesinin kararıyla eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürüldü.

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