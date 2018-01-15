Urla'da denizdeki kirlilik büyük oranda temizlendi

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin İzmir'in Urla ilçesindeki kampüsünde meydana gelen kalorifer yakıtı sızıntısı nedeniyle oluşan deniz kirliliğinin yüzde 90- 95 oranında temizlendiği bildirildi.

Geçen perşembe günü saat 17.55 sıralarında Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Urla ünitesi kampüs alanında yer alan kalorifer kazanındaki şamandıra sistemini kontrol eden elektronik devrede meydana gelen arızadan dolayı yaklaşık 20 dakika süreyle 150 litre kalorifer yakıtı yağmur suyu tahliye kanalından Urla İskele Limanı'nda denize boşaldı. Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine, fuel oili emmesi için özel maddeden yapılmış pedler atıldı. Bar ve pedlerin, deniz suyunu çekmediği, sadece fuel oil gibi petrol ürünlerini çekmek için özel olarak yapıldığı açıklandı. Bu yöntemle deniz yüzeyindeki kirliliğin büyük bölümü giderildi.

Bilgi almak ve çalışmaları yerinde takip etmek isteyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Urla’da incelemelerde bulundu. Ege Üniversitesi'nin çevre konusundaki duyarlılığının kamuoyu tarafından bilindiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Olayın meydana geldiği andan itibaren Kaymakamlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Liman Başkanlığımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve konuyla ilgili yetkili firma ile eş güdüm içerisinde hareket ettik. Kazanın gerçekleşmesinin ardından personelin yoğun ve sürekli devam eden çalışmaları sonucunda ilk 72 saatlik süre içerisinde limanda meydana gelen kirlilik yüzde 90-95 oranında temizlendi. Ve tüm bu kurumlarımızla oluşturduğumuz işbirliğiyle kirliliğin liman dışına çıkması ve yayılması başarıyla engellendi. Üniversitemizin bu zor gününde bizlere destek veren tüm kurumlara ve özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

DENİZ CANLILARI ETKİLENMEDİ

Kaza sırasında ve sonrasında yapılan incelemelerde deniz canlılarının olaydan etkilenmediklerinin tespit edildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Kalorifer yakıtının deniz dibinde çökerek bir zarar vermediği tespit edildi. Bu üzücü olayın güzel Urla’mıza zarar vermemiş olması bizlerin tek tesellisi. Sonuç olarak çok kısa bir zaman içerisinde, eş güdümlü ve bilinçli yapılan müdahale sonucunda bu deniz kirliliği olayı başarılı bir şekilde ve minimum hasarla atlatıldı" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 1 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAK

Urla İskele Limanında bulunan balıkçı teknelerinin kontrollü olarak limana giriş ve çıkışlarına Liman Dairesi Başkanlığı tarafından izin verilmeye başlandı. Kazadan zarar gören yatların karinalarının temizlik işlemleri ise Su Ürünleri Fakültesi personelince gerçekleştiriliyor. Limandaki tüm temizlik işlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.



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