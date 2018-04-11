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Üretim merkezlerinde yetiştirilen kızıl geyikler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor

TÜRKİYE'nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler (Cervus elaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıp, ülkenin dört bir tarafına...

Üretim merkezlerinde yetiştirilen kızıl geyikler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor
TÜRKİYE'nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler (Cervus elaphus) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıp, ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor.
Uludağ Üniversitesi ve DKMP Genel Müdürlüğü arasında 2004 yılında imzalanan protokolle Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan merkezde 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Bu merkezde yetiştirilen 5 kızıl geyik, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla Bilecik’te tabiata salındı. Merkezden Ocak ayında yine yetiştirilen 5 kızıl geyik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına nakledilmişti. Bilecik’te salınan son 5 kızıl geyikle beraber Bursa’daki yetiştirme merkezinden toplam 27 kızıl geyik farklı bölgelere gönderilmiş oldu.
SOYKARIŞIMI İÇİN FARKLI BÖLGELERE GÖNDERİLİYOR
Türkiye’de kızıl geyiklerin aşırı avlanma sonucu sayılarının azaldığını ve eski yayılış alanlarını yitirdiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, “Günümüzde bu türümüz bölgesel olarak belirli yerlerde yaşıyorlar. Bizler ise kızıl geyiklerin yayılış alanlarını artırmak için bu bölgelerde kurduğumuz yetiştirme merkezlerinde çoğaltıyor ve soy karışımı için Türkiye’nin farklı bölgelerine naklediyoruz. Böylece bu türümüzün hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını temin ediyoruz" dedi.
TÜRKİYE’DE 5 MERKEZDE YETİŞTİRME ÇALIŞMASI  YAPILIYOR
Türkiye genelinde 5 ayrı merkezde yetiştirme çalışmalarına devam ettiklerinin de altını çizen Eroğlu, “Bu çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki günlerde Gümüşhane, Eskişehir ve Kocaeli’ye de nakil yapmayı planlıyoruz. Böylece ülkemizde geyik popülasyonu arttırıyor ve yaban hayatı destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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