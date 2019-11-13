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Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık, tahliye edildi

MERSİN'de bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attığı için tutuklanan ve hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi....

GENEL 13.11.2019, 15:05
Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık, tahliye edildi
MERSİN'de bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü 5 yaşındaki A.T.O.A.K.'ye tokat attığı için tutuklanan ve hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kızılbulut, çocuğa tokat attığı için Ürdünlü aileden özür diledi.
Mezitli'deki bir sitede  5 Ekim'de Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kızılbulut, küçük çocuğa tokat attığı anlar ise sitede oturan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darp ettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle Nadir Kızılbulut tutuklandı.
'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından hakkında toplam 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Nadir Kızılbulut, bugün ilk kez yargılandığı  Mersin Adliyesi 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya  Ürdünlü aile ile avukatları katıldı.
SANIK: BİR ANLIK BABALIK İÇGÜDÜSÜ İLE TOKAT ATTIM
Duruşmada savunmasını yapan Nadir Kızılbulut,  yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Bir anlık babalık öfkesine yenik düştüğünü dile getiren zanlı, "Daha önce hiç böyle şeyden dolayı yargılanmamıştım. Aile sitede sıkıntılı bir aile. Çocukları sürekli çocuklarımızla kavga ediyordu. Olaydan bir gün önce de benim kızlarımı dövmüşlerdi. Biz olaylar büyümesin diye her seferinde ses çıkartmıyorduk.  Çocuklarıma sürekli 'Olayları büyütmeyin gerekirse aşağı inmeyin' diyordum. Olay günü iş yerinden geldim direkt site toplantısına geçtim. Toplantıdayken dışarıdan sesler geliyordu. Sitedeki çocuklar 'Nadir abi kızını dövüyorlar' dedi. Ben de parka doğru gittim. Parka giderken komşumuzun çocuğunu da gördüm. Onu da düşürmüşler dizleri kanıyordu. Eşim, Ürdünlü ailenin kızı Sedra ile konuşuyordu. Ben daha sonra kızımı gördüm ağlıyordu. Kızım 'Baba beni dövdüler' deyince bir an babalık içgüdüleri etkisiyle küçük çocuğa tokat attım. Aileye yönelik eylemlerim olmadı. Mala zarar vermeyi de karakola gidince öğrendik. Evlerinin camları kırılmış ama benim bununla alakam yok. Bu olaydan dolayı 40 gündür cezaevindeyim. İşten çıkarıldım. 2 çocuğum var ve bakamaz durumdayım. Pişmanım, tokattan dolayı aileden çok özür diliyorum" dedi.
Ürdünlü çocuğun babası Trad A., olayın ne olduğunu öğrenmek için parka gittiğini, site yöneticisi ile tokalaşırken zanlının gelip yumruk attığını söyledi. Olay günü kardeşini yanında olan abla Sedra A. ise, "Sanık benim enseme tokat atarak itekledi. Sizi burada yaşatmayacağım şeklinde tehdit etti. Yerden taş alarak evimizin camlarını kırdı" diye konuştu. Tanıkları da dinleyen mahkeme hâkimi, sanık Nadir Kızılbuluk'u tahliye ederek duruşmayı erteledi.

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