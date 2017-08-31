Ünye- Akkuş yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

ORDU'da Ünye-Akkuş karayolunda büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı.

Kaza, öğlene doğru Ünye'nin Tekkiraz mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sollama yapan kamyonetin sürücüsü virajlı yolda yağmur ve yolun bozuk olması nedeniyle hakimiyeti kaybederek, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kamyonetin çarptığı otomobil büyük hasar görürken, sıkışan sürücü ve yanında bulunanlardan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise yara almadan kurtuldu. Çarpışmanın ardından devrilen kamyonetin sürücüsü yaralanmazken, taşıdığı 2 büyükbaş hayvan da sağ olarak araçtan çıkarıldı. Bu arada bayram tatili için Ankara'dan memleketi Akkuş'a giden hemşire Süzen Aşçı, kazada yaralananlara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili için memleketlerine gidenlerin kullandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, virajlı Ünye-Akkuş yolunda sık sık kazalar olduğunu dile getirerek, yolun genişletilmesi ve bakımının yapılmasını istedi. Araçların çekilmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.



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