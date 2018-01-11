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Unutulmaya yüz tutmuş desenler kilimde hayat buluyor 

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, 'Ala Kilim Dokuma' projesi ile unutulmaya yüz tutmuş desenler tekrar ortaya çakırlıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur iş birliğinde hazırlanan projeye katılan 20 kursiyer, hem eğitim alıyor...

Unutulmaya yüz tutmuş desenler kilimde hayat buluyor 
MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, 'Ala Kilim Dokuma' projesi ile unutulmaya yüz tutmuş desenler tekrar ortaya çakırlıyor.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İş-Kur iş birliğinde hazırlanan projeye katılan 20 kursiyer, hem eğitim alıyor hem de en eski kültürlerden biri olan dokuma sanatını icra ediyor. Kursiyerler gerçekleştirdikleri dokumalarda işledikleri nakışları gelecek nesle aktarırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel desenler de hayat bulmuş oluyor.  Projeyle ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul, şöyle dedi:
"Amacımız; kadınların el emeklerini pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları hem de göçebe hayatında dokumalara nakşedilen unutulmaya yüz tutmuş desenleri tekrar hayata kazandırmak. Kadınların el emekleri ile yaptıkları çalışmaların günümüzde de unutulmaması adına biz bu kursumuzu açtık. Kursiyer arkadaşlarımız bu geleneği ayakta tutmaya çalışıyor. Bu ürünlerimizi üretip görüştüğümüz bazı halıcılar var. Onlara bu dokumaları pazarlayarak bu arkadaşlarımıza kurs süresi boyunca ekonomik bir destek sağlanacaktır. Asıl amacımız kilim dokuma işini ilerleyen yıllara taşıyabilmek ve üretilen ürünleri satarak bu ailelere ufakta olsa katkı sağlamak."
Öğretici Selime Tok ise, unutulmaya yüz tutmuş nakışları yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve kurs buyunca geçmişe dönük desenleri çanta, yastık, seccade, yolluk ve kilim gibi dokumaların üzerine ilmik ilmik işlediklerini kaydetti.

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