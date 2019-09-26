Ünlüler, Erzurum'un tarihi yerlerini gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi kapsamında Bayburt'a yapacağı ziyaret öncesi Erzurum'u gezdi. Gazeteci ve yazar konuklarıyla birlikte başta Kongre Salonu olmak üzere tarihi yerleri gezen Pervin Ersoy, amaçlarının Türkiye'nin tanıtımında farkındalık oluşturmak ve iç turizmi canlandırmak olduğunu söyledi.



Sabah saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen Pervin Ersoy ve beraberindekiler, milli mücadelenin ateşinin yakıldığı 23 Temmuz Kongresi'ne ev sahipliği yapan binayı gezdi. Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'dan 100 yıl önce yapılan kongreyle ilgili bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler, cep telefonlarıyla görüntü olarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye'nin tanıtımına fayda olması için projeyi başlattıklarını belirten Pervin Ersoy, "Biz, Türkiye'nin tanıtımına bir parça faydamız, katkımız olsun diye iç turizmi canlandırmak için daha doğrusu farkındalık yaratmak için başlattığımız 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Bayburt'a yapacağımız ziyaret öncesi Erzurum'u geziyoruz. Kongrenin yapıldığı binayı gezdik. Erzurum gerçekten ülkemizin en gözde şehirlerinden. Tüm detaylarıyla gezmek lazım. Şurada yarım saat geçirmek bizi inanılmaz etkiledi, Anlatılanları dinlemek, tarihi anları yaşamak insanları etkiliyor. Erzurum'da bunun gibi gezilmesi gereken yerler yine var. Tüm dokusuyla kültürel zenginlikleriyle Erzurum bambaşka bir yer" diye konuştu.



Bayburtlu ünlüler Uğur Murathan ve Şule Zeybek'in yanı sıra oyuncu Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı davetliler, kongre binasından sonra Çifte Minareli Medrese'yi gezdi. Rehber Saffet Emre Tonguç'un anlattıklarını dinleyen Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi'nde incelemede bulundu. Üç Kümbetler'e giderken yerel ürünler satan bir işyerine giden heyet, burada Erzurum'un yöresel kıyafeti ehramı giydi. Pervin Ersoy, ehram deneyenleri cep telefonuyla kaydederek gezilerinin eğlenceli geçtiğini belirtti. Ulu Cami ve Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstem Paşa Çarşısı'nı gezen Ersoy ve beraberindekiler, öğleden sonra karayoluyla Bayburt'a geçti.