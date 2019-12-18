Ünlü yönetmen Tunç Başaran vefat etti

İstanbul - ÜNLÜ yönetmen Tunç Başaran İstanbul'da hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Başaran bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir çok ödül alan Başaran, Türk sinemasına damga vurmuş "Uçurtmayı Vurmasınlar" filminin de yönetmeniydi.