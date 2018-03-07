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Ünlü tiyatrocu çift 40 yıl sonra aynı sahnede buluştu

  Enver ALAS, İSTANBUL,() USTA tiyatrocular Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar, 40 yıl aradan sonra 'Kral' oyunu ile aynı sahnede buluştu. Dün prömiyeri yapılan oyun ile yıllar sonra aynı sahneyi paylaşan Özyağcılar çifti,...

Ünlü tiyatrocu çift 40 yıl sonra aynı sahnede buluştu

 

Enver ALAS, İSTANBUL,()
USTA tiyatrocular Erdal Özyağcılar ile eşi Güzin Özyağcılar, 40 yıl aradan sonra 'Kral' oyunu ile aynı sahnede buluştu. Dün prömiyeri yapılan oyun ile yıllar sonra aynı sahneyi paylaşan Özyağcılar çifti, izleyiciye kahkaha tufanı yaşattı. 
Absürd komedinin en güzel örneklerinden Eugene Ionesco'nun 'Kral Ölüyor' adlı oyunu, yeni bir dramaturji ve metin çalışmasının ardından 'Kral' adıyla izleyicilerle buluştu. Dün prömiyeri yapılan ve Erdal Özyacılar ile eşi Güzin Özyağcılar'ı yıllar sonra aynı sahnede buluşturan oyunun yönetmenliğini Serkan Üstüner üstlendi. 

USTA İSİMLERDEN KAHKAHA TUFANI 
İlk gösterimiyle seyircisiyle buluşan oyunda Kral rolünü Erdal Özyağcılar, kralın ilk eşi 1. Kraliçe Margarite'yi Güzin Özyağcılar, kralın ikinci eşi Maria rolünü Nihan Büyükağaç, sarayın cerrahı, celladı, bakteri bilimcisi, astrologu ve doktoru rolünde Barış Kiralıoğlu, sarayın hizmetçisi rolünü Gözde Çetiner ve saray muhafızı rolünü de Ferdi Alver canlandırdı. Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşan Özyağcılar çifti, izleyiciye kahkaha tufanı yaşattı. 

MART AYINDA GÖSTERİMİ YAPILACAK YERLER
Oyun, prömiyer sonrası 14 Mart'ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi, 24 Mart'ta Mecidiyeköy ve 30 Mart'ta ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak. 

 

FOTOĞRAFLI
 


 

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