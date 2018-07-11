Ünlü tatlıcının böbrekleri 2 kişiye can aşısı oldu

BURSA'da, kırmızı ışıkta otomobilinde beklerken dayısı Yılmaz Sevinç'in silahlı saldırısına uğrayan ünlü tatlıcı Fatih Karaman'ın (38) ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği, Çanakkale'de ve Bursa'da böbrek nakli bekleyen 2 hastaya nakledildi.Bursa merkezli birçok ilde şubesi bulunan Bağdat Hurma Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman, 6 Temmuz günü kırmızı ışıkta otomobilinde beklerken, yanına yaklaşan araçtaki dayısı Yılmaz Sevinç'in silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Karaman'ın tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde 7 Temmuz günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından Bursa'da gerçekleştirilen operasyonla Karaman'ın alınan iki böbreği Çanakkale'ye getirildi.Karaman'ın böbreklerinden biri ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne 1 yıl önce böbrek nakli için başvuran evli 63 yaşındaki Halil Işık'a nakledildi. Yenice ilçesinde yaşayan Halil Işık, 3 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.Diğer böbrek ise burada bekleyen hastalara uyumlu olmadığı için Bursa Acıbadem Hastanesi'ne gönderilerek, bir hastaya nakledildi.'DURUMU GAYET SAĞLIKLI'ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Halil Işık'ın 14 yıl önce hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını söyledi. 10 yıldır tedavi gören Halil Işık'ın böbreklerinin iflas ettiğini belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:"7 Temmuz günü Bursa’da başından vurulan bir vatandaşın beyin ölümü gerçekleşmesi sonrası yakınları organları bağışladı. Biz ekip olarak yola çıktık. Merhumun 2 böbreğini alarak Çanakkale'ye getirdik. Daha sonra bu böbreklerin bir tanesi bizdeki merkezde tam uyum sağlanamadığı için Acıbadem Hastanesi’ne gönderildi ve oradaki bir hastaya nakledildi. Diğer böbrek Halil Bey'e böbrek uydu. Halil bey'in durumu gayet sağlıklı, iyi taburcu olmayı bekliyor."'BENİ DİYALİZDEN KURTARDILAR'14 yıl sonra sağlığına kavuşan Halil Işık ise, "Böbrek nakli olduğum için çok mutluyum. Ameliyatımı yapan bütün doktorlara teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Beni diyalizden kurtardılar" dedi.

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