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Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin köye yerleşti

BODRUM'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Milas'ın dağ köyüne yerleşip çiftlik kuran ünlü rock sanatçısı Özlem Tekin, kendisine yeni yaşam kurdu. Zaman zaman köylü kadınların ve ablasının da yanına gittiği ünlü sanatçı, çiftliğinde...

Ünlü rock yıldızı Özlem Tekin köye yerleşti

BODRUM'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Milas'ın dağ köyüne yerleşip çiftlik kuran ünlü rock sanatçısı Özlem Tekin, kendisine yeni yaşam kurdu. Zaman zaman köylü kadınların ve ablasının da yanına gittiği ünlü sanatçı, çiftliğinde çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra görüntüsünün alındığını fark edince askılı tişörtünü ile parmak arası terliğini giyip yeniden evinden çıktı. İyi göründüğü mesajı verdi. 

Türk Rock Müziği'nin güçlü vokallerinden Özlem Tekin, uzun yıllar Bodrum'da yaşadıktan sonra adate izini kaybettirdi. Ünlü sanatçının Milas'ın dağ köyüne yerleştiği burada kendisine yeni bir köy hayatı kurduğu ortaya çıktı. 17 dönüm arazi üzerine konteyner ev kurduran Tekin, 5 köpek, at ve eşek beslemeye başladı. Sabahları köye kadar yürüyüş yapan, köylülerle yakın ilişkiler kuran Özlem Tekin'i köylü kadınlar ile ablasının yalnız bırakmadığı öğrenildi. Çiftlik hayatına iyice alışan Özlem Tekin, çizmeleriyle hayvanlarının bakımını yaptıktan sonra görüntüsünün alındığını fark edince askılı tişörtü ile parmak arası terliğini giyip, evinden yeniden çıktı. Basın mensuplarının görüşme isteğini kabul etmeyen Özlem Tekin, evindeki yardımcısıyla da birlikte bir süre evinin yanında bekledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Özlem Tekin'in görüntüsü.
- Çiftliğinin görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

 

 
 

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