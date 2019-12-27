istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Ünlü profesörden, nefes uyarısı

DÜNYADA prostat ve meme kanseri üzerine yaptığı önemli çalışma ve buluşlarla tanınan, Norveç Oslo Üniversitesi'de moleküler ve hücre biyolojisi profesörü olan Türk bilim insanı Fahri Saatçioğlu, nefesin sağlık açısından önem ve...

GENEL 27.12.2019, 08:26
Ünlü profesörden, nefes uyarısı
DÜNYADA prostat ve meme kanseri üzerine yaptığı önemli çalışma ve buluşlarla tanınan, Norveç Oslo Üniversitesi'de moleküler ve hücre biyolojisi profesörü olan Türk bilim insanı Fahri Saatçioğlu, nefesin sağlık açısından önem ve yararlarının bilinmediğini, akciğer kapasitemizin yüzde 20-30'unu kullandığımızı söyledi. Nefesin vücutla zihin arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Prof. Dr. Saatçioğlu, "Dolayısıyla doğru nefes alıp vermek sağlıklı bir yaşamın en önemli kriterlerindendir. Hepimiz daha iyi nefes alıp vermeye meraklı olmalıyız" dedi.
Araştırmalarında kanser hücrelerinin, özellikle prostat ve meme kanserinin, temel moleküler ve hücre biyolojisine ve bu bulguların kliniğe translasyonuna odaklanan, laboratuvarında kanser gelişiminde rol oynayan proteinleri kodlayan bazı yeni genleri klonlayıp karakterize eden Prof. Dr. Saatçioğlu Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nün davetlisi olarak İzmir'e geldi. Kanser tedavisi için ilaç ve biyobelirteçler geliştiren, aynı zamanda yoga, yoga nefes egzersizleri ve meditasyon gibi yaşam tarzı değişikliklerinin biyolojik etkileri ve fizyolojik mekanizmaları ile de yakından ilgilenen Prof. Dr. Saatçioğlu "Her an her yerde doğru nefes" başlıklı konferansıyla Kent'in konuğu oldu. Kent Sağlık Grubu doktor ve çalışanlarının yanı sıra hastaların da katıldığı konferansta sağlıklı ve iyi bir yaşam için nefesin önemine dikkat çekti. Nefesin kontrol edilebilen fizyolojik bir öğe olduğunu belirten Prof. Dr. Saatçioğlu, insanların saatte bin, günde 24 bin kadar nefes aldığını söyledi. Günde 11- 12 bin litre de hava soluduğunu kaydeden Saatçioğlu, şöyle dedi:
"Doğar doğmaz ilk yaptığımız şey nefes almak. Fark etmiyoruz ama her an nefes alıyoruz. Nefes sağlığımız, iyilik halimiz için çok önemli ancak ne büyürken ne okullarda nefesimizi daha doğru nasıl kullanacağım konusunda bir eğitim alıyoruz. Akciğerlerimiz hem vücudumuzdaki trilyonlarca hücreye oksijen sağlıyor, hem de yüksek sayıda atık maddenin vücudumuzdan atılmasında önemli görev alıyor. Aynı zamanda nefes vücutla zihin arasında bir köprü görevi görüyor. Dolayısıyla doğru nefes alıp vermek sağlıklı bir yaşamın en önemli kriterlerindendir. Bu çok önemli fonksiyonlara rağmen genelde akciğer kapasitemizin yüzde 20-30'unu kullanırız. Yogik nefes alma ve meditatif teknikler doğru nefes alma konusunda önemli yararlar sağlar. Yapılan bilimsel çalışmalar bu tekniklerin değişik düzeylerde sağlığımızı derinden etkileyebileceğini göstermiştir."
Öte yandan Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman da doğru nefes alıp vermenin sağlık üzerine olumlu etkilerini bildiklerini ve hastalara yönelik ücretsiz nefes terapisi ve yoga seminerleri verdiklerini söyledi. İşman, hastalardan olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtirken, Prof. Dr. Saatçioğlu konferansın sonunda nefes alma teknikleri konusunda dinleyicilerle birlikte bir atölye çalışması yaptı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 19 32
5. Tottenham 19 29
6. Sheffield United 19 29
7. M. United 19 28
8. Wolverhampton 18 27
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort