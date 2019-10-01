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Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti (1)
İSTANBUL, () ÜNLÜ oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. (ARŞİV...
GENEL 01.10.2019, 13:35
İSTANBUL, () ÜNLÜ oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
(ARŞİV FOTOĞRAF)
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