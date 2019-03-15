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Ünlü modacı Hakan Akkaya, öğrencilerle buluştu

Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından Hakan Akkaya, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün Singer Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında öğrenciler ile buluştu. Ulusal ve Uluslararası...

Ünlü modacı Hakan Akkaya, öğrencilerle buluştu
Türkiye’nin başarılı moda tasarımcılarından Hakan Akkaya, Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün Singer Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında öğrenciler ile buluştu.

Ulusal ve Uluslararası moda arenasında başarıları ile adından söz ettiren ve ülkemizi New York Fashion Week’te üçüncü kez temsil eden  moda tasarımcısı Hakan Akkaya, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün davetlisi olarak Atılım Üniversitesi Lamia Ergenekon Konferans Salonu’nda öğrenciler ile bir araya geldi. Yoğun ilgi gören etkinliğe farklı bölümlerden öğrenciler ve öğretim elemanları da katıldı.

Katılımcıların sorularına içtenlikle cevap veren Akkaya, Türkiye moda sektörünün durumu, tasarım sürecinde izlediği yollar, New York Fashion Week kapsamında sunduğu Glam Rock isimli koleksiyonunun üretim süreci, moda tasarımı öğrencilerinin geleceklerini şekillendirmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar gibi alana yönelik birçok konu hakkında dinleyenleri aydınlattı.

Bilgi, tecrübe ve emek üzerine kurduğu Hakan Akkaya markasının tarihini ve geleceğe yönelik planlarını da aktaran Akkaya, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün düzenlediği Düşler Aynı isimli gelinlik sergisini de gezdi.

1910 yılından günümüze gelinliklerin yer aldığı sergide her bir gelinliği titizlikle inceleyen tasarımcı, Düşler Aynı sergisinin farklı illerde de düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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