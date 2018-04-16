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Ünlü kalp doktorunun kalp krizinden ölen oğlu İzmir'de toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, spor yaparken kalp krizi geçiren, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ile Ege Üniversitesi...

Ünlü kalp doktorunun kalp krizinden ölen oğlu İzmir'de toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, spor yaparken kalp krizi geçiren, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz (36), son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. İsa Durmaz ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Berrin Durmaz'ın oğlu diş hekimi Burç Durmaz, 28 Mart'ta akşam saatlerinde, Kültürpark'ta spor yaparken, kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Durmaz, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durmaz, geçen cumartesi günü, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eski milli yüzücü Durmaz'ın ölümü; ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını, meslektaşlarını ve hastalarını yasa boğdu. Durmaz'ın kalbiyle ilgili bilinen herhangi bir sorununun olmadığı öğrenildi.
Burç Durmaz için Bornova Ali Rıza Güven Camii'nde, bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Durmaz'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Durmaz için helallik alındı. Durmaz'ın cenazesi, götürüldüğü Yeni Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Estetik Diş Hekimliği'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdüren ve bekar olan Burç Durmaz, 2012 yılından beri Alsancak'taki kliniğinde hastalarına hizmet veriyordu. Mesleği dışında sporla yakından ilgili olduğu bilinen Durmaz, eski milli yüzücü, rüzgar sörfü ile yelkenli yat yarışçısı ve aynı zamanda Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nün lisanslı sporcusuydu.

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