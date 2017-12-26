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Ünlü işletmeci beraat etti

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () ÜNLÜ işletmeci Mehmet Koçarslan, eğlence mekanı Reina'nın tahliyesine karar veren mahkeme hakimi ile tartıştığı gerekçesiyle hakkında açılan "İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Yargı görevini yapanı...

Ünlü işletmeci beraat etti

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () ÜNLÜ işletmeci Mehmet Koçarslan, eğlence mekanı Reina'nın tahliyesine karar veren mahkeme hakimi ile tartıştığı gerekçesiyle hakkında açılan "İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından beraat etti. 
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Koçarslanı avukatı temsil etti. Avukat yaptığı son savunmada, müvekkilinin söz konusu suçu işlediğine dair delilin bulunmadığını söyledi. Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkında açılan 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul'un ünlü eğlence merkezi Reina'nın bulunduğu alan için yaptığı kira sözleşmesi 2013'te sona ermişti. Sözleşmenin bitmesine rağmen mekânın işletmecisi Mehmet Koçarslan araziyi tahliye etmemişti. Tartışma mahkemeye yansımış ve yargılamanın sonunda Koçarslan'ın işlettiği Reina'nın tahliye edilmesine karar verilmişti. Kararı veren Hakim Rafet Kaloncu, Koçarslan'ın odasına gelerek verdiği karar nedeniyle kendisiyle tartıştığını belirterek Koçarslan'dan şikayetçi olmuştu. Koçarslan hakkında "İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

 

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