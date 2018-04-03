Unkapanı Köprüsü'ndeki kazada 3 kadın turist yaralandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-UNKAPANI köprü üzerinde meydana gelen kazada İranlı 3 kadın turist yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde meydana geldi. Yeşilköy'den Taksim'e giden dolmuş minibüs, Unkapanı köprü üzerinde önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş içinde savrulan yolcular büyük panik yaşadı. Dolmuşta bulunan İranlı 3 kadın turist hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde aksayan trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.
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