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Üniversitelileri taşıyan otobüs Uludağ yolunda kara saplandı

Faruk KAHRAMAN / BURSA, () - BURSA'da Uludağ'a çıkmak isteyen Anadolu Üniversitesi'nden 44 öğrencinin bulunduğu otobüs, sürücünün zincir takmaması sonucu kara saplandı. Kurtarılmayı bekleyen öğrenciler kiraladıkları traktör ile otobüslerinin...

Üniversitelileri taşıyan otobüs Uludağ yolunda kara saplandı

Faruk KAHRAMAN / BURSA, () - BURSA'da Uludağ'a çıkmak isteyen Anadolu Üniversitesi'nden 44 öğrencinin bulunduğu otobüs, sürücünün zincir takmaması sonucu kara saplandı. Kurtarılmayı bekleyen öğrenciler kiraladıkları traktör ile otobüslerinin kurtarılması sonucu yollarına devam ettİ.
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde okuyan 44 öğrenci bugün kayak eğitimi almak ve gezmek için günübirlik Uludağ'a gitmek üzere 26 VU 255  plakalı otobüs ile yola çıktı. Öğrencileri taşıyan otobüs Uludağ'a 10 kilometre kala sürücünün zincir takmaması sonucu kara saplandı. Yaklaşık üç saat kurtarılmayı bekleyen öğrenciler çareyi aralarında topladıkları 200 lira ile traktör çağırıp araçlarını çekmekte buldu. Kurtarma çalışması sırasında yol trafiğe kapatıldığı için uzun araç kuyruğu oluştu.
Anadolu Üniversitesi'ne ait otobüs zincir taktıktan sonra yoluna devam ederken öğrenciler ise bol bol selfie çekti.

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