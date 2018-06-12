Üniversitelilerden, 'yunuslara özgürlük' çalışması

HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)Denizcilik Meslek Yüksekokulu sualtı projesi programı öğrencileri, körfezin derinliklerinde 'Yunuslara Özgürlük İSTE' çalışmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bir farkındalık çalışması yaptı.

Proje sorumluluğunu öğretim görevlisi Menderes Şereflişan, dalış amirliğini öğretim görevlisi Necati Uygur, operasyon sorumluluğunu öğretim görevlisi Onur Alptekin Ayan'ın yaptığı çalışmayı 17 öğrenci 75 günde gerçekleştirdi. Proje için beton, 100 kg demir kullanıldı.

Çalışma R/V İSTE-1 Araştırma gemisiyle beş günde tamamlandı. İskenderun Körfezi'nde dalış turizminin yoğun yaşandığı Yayladağı Keldağı Kamışlı koyunda 20 metre derinliğe İSTE'li öğrenciler, yaptığı yunus heykelleri konuşlandırılarak 'Yunuslara özgürlük İSTE' projesiyle hem ulusal hem de uluslararası farkındalık oluşturacak bir çalışma gerçekleştirildi.



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